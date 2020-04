Wędkarze się cieszą, leszcze może nieco mniej.../fot. Pixabay

Od poniedziałku 20 kwietnia poluzowane zostały pewne restrykcje związane z pandemią koronawirusa, zniesiono najdotkliwsze, jak dotąd, zakazy i utrudnienia. Z zapartym tchem, niemal w blokach startowych czekali na ten moment wędkarze.

- Ograniczenia dotyczące przemieszczania się zostały w dużej mierze, mówiąc kolokwialnie, poluzowane - mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy KWP Bydgoszcz. - Możemy przemieszczać się w celach uprawiania rekreacji, jeżeli jest to niezbędne dla naszego zdrowia psychicznego, a przecież wszyscy się zgodzimy, że aktywność, która nas uspokaja, wycisza, pozwala odpocząć od trudu dnia powszedniego, to jest coś, czego nam wszystkim brakuje. Pamiętajmy, że nad wodą musimy mieć założoną maseczkę, poza przypadkiem choroby, tego obowiązku nie mają też dzieci do 4 roku życia.



Maskę powinniśmy także założyć, jeśli na ryby jedziemy w jednym samochodzie z osobami spoza naszego gospodarstwa domowego.



Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy przytacza pismo z Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:



"Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.



Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jezorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).



Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).



Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie."