Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mieści się w Bydgoszczy przy ul. ks. Markwarta 8./fot. Google Street Wiev

Mieszkaniec Bydgoszczy, który przechorował i pokonał wirusa COVID - 19 ma w poniedziałek (20.04.) oddać osocze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

- Żeby pobrane osocze mogło być podane ciężko chorującym - w ramach eksperymentu medycznego - musi przejść gruntowne badania - mówi Paweł Wojtylak, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.



- W tym przypadku osocze musi być poddane obowiązkowej inaktywacji, musimy je też wysłać do Warszawy na badanie przeciwciał. Nie każdy chory wytwarza w czasie przebiegu swojej choroby przeciwciała w takiej ilości, żeby przetoczenie takiego osocza przyniosło oczekiwany skutek terapeutyczny. W tej chwili mamy jednego dawcę, pod koniec tygodnia prawdopodobnie pobierzemy próbkę od kobiety - ozdrowieńca. Liczymy, ze pojawią się kolejne osoby.



Dodajmy, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy będzie prowadzić dalsze rozmowy z ozdrowieńcami, którzy mogliby oddać osocze.



Warto wiedzieć:



Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem ”ptasiej” grypy A (H5N1). Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu mają za zadanie eliminację wirusa z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem.



Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane oraz pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min.



Co dalej dzieje się z osoczem?



Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na Covid-19 przetacza się 200-400 ml osocza.



Kontakt: RCKiK w Bydgoszczy – tel.: 52 322 18 73, 52 322 18 71, 604 972 100