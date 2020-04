Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na czas pandemii COVID-19, poszukuje na terenie miasta Bydgoszcz (preferowane dzielnice: Śródmieście, Czyżkówko, Fordon, Kapuściska), pomieszczeń na stacjonowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Wymagania lokalowe:- lokal na parterze o powierzchni około 40 m2 składający się z węzła sanitarnego z kabiną prysznicową, pomieszczenia kuchennego oraz minimum jednego pokoju o powierzchni około 15 m2.- ogrzewanie CO, ciepła i zimna woda, zasilanie w energię elektryczną – opomiarowane.- bezkolizyjna komunikacja przez 24 h – wejście i wyjście z obiektu.- miejsce stacjonowania ambulansu przed budynkiem z możliwością podłączenia do zasilania 230V, o powierzchni około 30 m2 posiadające bezkolizyjną możliwość wjazdu i wyjazdu.Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitego wyodrębnienia miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego – od innych pomieszczeń budynku, wykorzystywanych do innych celów, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną tego podmiotu.Mile widziane dedykowane lub współdzielone łącze internetowe ze stałym adresem IP (ewentualnie infrastruktura pozwalająca na podpisanie umowy z dostawcą Internetu).Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 52 323 04 13, e-mail: sekretariat@wspr.bydgoszcz.plźr. wspr.bydgoszcz.pl