Zmienili się komendanci we Włocławku, Grudziądzu, Świeciu i Chełmnie. Nastąpiły także zmiany na stanowiskach zastępców szefów komend w Bydgoszczy, Włocławku, Lipnie i Sępólnie Krajeńskim.

mł. insp. Maciejowi Sadowskiemu

podinsp. Jarosławowi Stockiemu

podinsp. Annie Kochowicz

insp. Marcinowi Zaleśkiewiczowi

mł.insp. Tomaszowi Lubiejewskiemu

insp. Robertowi Olszewskiemu

nadkom. Jarosławowi Zdunek

podinsp. Krzysztofowi Rakowskiemu

podinsp. Lechowi Zajączkowskiemu

Od poniedziałku (20 kwietnia) Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy powierzył obowiązki:- na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku- na stanowisku pierwszego zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku- na stanowisku zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku- na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu- na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu- na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie- na stanowisku pierwszego zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy- na stanowisku pierwszego zastępcyKomendanta Powiatowego Policji w Lipnie- na stanowisku pierwszego zastępcyKomendanta Powiatowego Policji w Sępólnie KrajeńskimW poniedziałek, podczas porannej video konferencji, oficerowie policji zameldowali komendantowi wojewódzkiemu objęcie stanowiska w wyznaczonych jednostkach.