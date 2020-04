Poseł Kownacki: Wszyscy stracimy na tym dramatycznym kryzysie

- Kryzys w gospodarce to niebywale krytyczna sytuacja, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że to dotyczy wszystkich, także rządu – mówił poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości, który był dziś gościem „Rozmowy dnia” w Polskim Radiu PiK.

- Spójrzmy na gospodarkę, bo zaczyna się poważny kryzys. Przedsiębiorcy – mimo tarczy jednej i drugiej alarmują, że może się tak zdarzyć, ze będziemy z niego wychodzić latami -mówił prowadzący rozmowę Michał Jędryka.- Nie było takiego kryzysu od czasów wojny, a nawet w trakcie wojny, ale trzeba wziąć pod uwagę, że dotyczy on również rządu – odpowiadał poseł Kownacki. - Do mnie również docierają głosy, że nie zawsze działania rządu są skuteczne - że nie zawsze banki zachowują się tak, jak powinny – np. wypowiadają kredyty, albo nie chcą ich udzielać, nie zawsze jest możliwość kontaktu z urzędami, nie zawsze zawieszenia płatności ZUS-u czy innych świadczeń podatkowych są wystarczające. Tylko musimy mieć świadomość, że to jest przecież sytuacja nadzwyczajna - że to nie jest tak, że państwo czegoś nie chce zrobić. Państwo też ma swoje ograniczenia, też znalazło się w wyjątkowej sytuacji – szpitale, urzędy, media – to wszystko funkcjonuje z naszych pieniędzy, z podatków, które przestały wpływać – tłumaczył poseł Kownacki. - Trzeba sobie uczciwie powiedzieć: wszyscy na tym dramatycznym kryzysie stracimy. (…)