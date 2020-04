Dwa z trzech działających w Bydgoszczy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od poniedziałku (20 kwietnia) wznawiają działalność. Otwarte są PSZOK-i przy ul. Inwalidów i Ołowianej, natomiast PSZOK przy ul. Jasinieckiej pozostanie zamknięty do odwołania.

Kontakt do otwartych, od 20 kwietnia miejskich punktów PSZOK:

Punkty czynne będą od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00-20.00. Warto jednak pamiętać, że w związku z sytuacją epidemiczną, w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwanych jednocześnie będzie maksymalnie dwóch klientów. Pozostałe pojazdy z odpadami będą musiały oczekiwać przed bramą wjazdową.Osoby dostarczające odpady muszą mieć maseczki zasłaniające usta i nos, a odpady powinny być posegregowane. Nie należy też dostarczać odpadów z lokali objętych kwarantanną.Od 1 lipca 2019 r. przywożąc odpady do PSZOK z nieruchomości zamieszkanych należy okazać jeden z rachunków dokonywania opłat za media w lokalu mieszkalnym, z którego pochodzą odpady (woda, prąd, gaz) lub okazać dokument potwierdzający naliczenie tzw. „opłaty śmieciowej” za lokal mieszkalny, z którego pochodzą odpady – wystawiony przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego występujący np. pod nazwą „Wymiar opłat”.Zużyte rękawiczki i maseczki należy wyrzucić do odpadów zmieszanych, czyli do pojemnika czarnego. Podobnie zużyte materiały higieniczne, w tym ręczniki papierowe, papierowe maseczki. Z kolei kartonowe pudełka po chusteczkach należy wyrzucić do papieru. W przypadku wątpliwości przy segregacji odpadów, mieszkańcy mogą skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie www.czystabydgoszcz.pl.Jak wskazuje sanepid, odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji muszą być gromadzone i odbierane w sposób specjalny, tzn. bez styczności z pozostałymi odpadami komunalnymi, wytwarzanymi przez mieszkańców. Wyrzucając odpady zmieszane w miejscach kwarantanny, należy użyć dwóch lub trzech możliwie mocnych worków (jeden wewnątrz drugiego), następnie trzeba szczelnie związać worek i przygotować do odbioru z przywieszoną kartką z napisem: "kwarantanna" - wg podanych wytycznych postępowania z odpadami z kwarantanny. Odpady tak przygotowane odbierane są w wyznaczonym terminie spod drzwi mieszkania przez pracownika ProNatury bez bezpośredniego kontaktu fizycznego z osobą odbywającą kwarantannę.ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25