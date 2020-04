Nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy postanowili podnieść na duchu swoich uczniów. Przygotowali dla nich specjalne przesłanie.

- Głowa do góry. Jeszcze będzie normalnie. Tęsknimy za Wami. Do zobaczenia wkrótce w ZSM nr 1. Wasi nauczyciele – taki napis układa się na jednym dużym zdjęciu, które zamieścili pedagodzy na profilu szkoły na Facebookuy. Duże tablo tworzą małe zdjęcia 23 nauczycieli. Każdy z nich trzyma w ręku kartkę z jednym słowem całego przesłania, każdy swoje zdjęcie zrobił sobie w domu.Co na to uczniowie? Pomysł najwyraźniej im się podoba, bo pod zdjęciem na Facebooku jest już ponad 70 lików. - Jak nie kochać tej szkoły – napisał jeden z uczniów.