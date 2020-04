Było o krok od tragedii: wypadek motocyklowy w Paterku [wideo]

Jedynie przytomne zachowanie jednego z uczestników tego zdarzenia drogowego uchroniło motocyklistę przed poważnymi obrażeniami. Policja publikuje filmik z wypadku w Paterku.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca opla zafiry wyjeżdżając z drogi osiedlowej wymusił pierwszeństwo jadącemu trasą motocykliście i uderzając w motocykl wytrącił go z toru jazdy, doprowadzając do wywrócenia się.52-letni kierowca motocykla upadł na przeciwny pas ruchu, gdzie uderzył w nadjeżdżającego opla insignię. Przytomne zachowanie kierowcy insigni i jazda z niewielką prędkością uchroniły motocyklistę przed poważniejszymi obrażeniami.Zdarzenie to mogło mieć tragiczne skutki. Na szczęście skończyło się jedynie na niegroźnych obrażeniach motocyklisty i 500 złotowym mandacie dla 59-letniego kierowcy opla zafiry, który je spowodował.Przebieg tej kolizji uwieczniony na nagraniu z rejestratora jednego z jej uczestników pokazuje, do jak niebezpiecznych sytuacji może dojść, kiedy lekceważone są przepisy prawa o ruchu drogowym.