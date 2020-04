W Toruniu rozpoczęły się poważne roboty drogowe w okolicy Placu Rapackiego./fot. Pixabay Mapa zmian drogowych w Toruniu/ grafika: MZK Toruń

Uwaga toruńscy kierowcy - ważne zmiany w organizacji ruchu w rejonie Placu Rapackiego. Rozpocznie się rozbiórka wschodniej jezdni Alei Jana Pawła II - tej, którą dotychczas jeździły samochody.

- Na Placu Niepodległości ruch będzie się odbywał jak dotychczas - informuje Sylwia Derengowska, rzecznik MZK w Toruniu.



Zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie al. św. Jana Pawła II od soboty 18 kwietnia 2020 r.:



- ruch kołowy na al. św. Jana Pawła II zostanie przełożony na jezdnię zachodnią (od strony Bydgoskiego Przedmieścia), zaś jezdnia wschodnia (od strony starówki) zostanie zamknięta,

- organizacja ruchu na pl. Niepodległości pozostaje bez zmian - wjazd na zachodnią jezdnię al. św. Jana Pawła II będzie się odbywał ok 100 m od pl. Niepodległości,

zamknięty zostanie wyjazd z ul. Kopernika,

- wyjazd z ul. Chopina będzie się odbywał jak dotychczas, tj. tylko w kierunku na most,

- wjazd na ul. Wały gen. Sikorskiego od strony al. św. Jana Pawła II możliwy będzie tylko dla autobusów i służb miejskich,

- wyjazd z ul. Wały gen. Sikorskiego w al. św. Jana Pawła II możliwy będzie tylko dla autobusów i służb miejskich,

- wjazd na ul. Wały gen. Sikorskiego od strony al. Solidarności możliwy będzie tylko dla autobusów i służb miejskich oraz pojazdów dojeżdżających do parkingu CSW i banku,

- wyjazd z parkingu CSW oraz banku możliwy będzie wyłącznie w stronę pl. Teatralnego,

zamknięty pozostanie wjazd w ul. Fosa Staromiejska od Wałów gen. Sikorskiego oraz nastąpi zmiana kierunku jazdy na ul. Fosa Staromiejska (na odcinku od ul. Piekary do odnogi ul. Fosa Staromiejska przy Sądzie Rejonowym),

- wjazd w ul. Niezależnego Zrzeszenia Studentów w kierunku ul. Mickiewicza będzie zamknięty jak dotychczas,

- wyjazd z ul. Słowackiego w al. św. Jana Pawła II pozostaje zamknięty



Uwaga pasażerowie komunikacji miejskiej! Zmieni się lokalizacja przystanków!

Przystanek autobusowy w kierunku centrum zostanie przeniesiony na ul. Wały gen. Sikorskiego(tuż za przejściem dla pieszych), a przystanek autobusowy w kierunku Podgórza przeniesiony zostanie do zatoki autobusowej zlokalizowanej przed ul. Chopina.