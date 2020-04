„Życie codzienne w czasach koronawirusa"- to tytuł konkursu, który organizuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z warszawską Szkołą Główną Handlową. Socjologowie na podstawie nadesłanych relacji zbadają zmiany, jakie zaszły w związku z epidemią.

Sytuacja, z jaką mamy do czynienia, jest fascynująca z socjologicznego punktu widzenia.- Oto na naszych oczach gwałtownie zmieniają się warunki życia społecznego, a ludzie muszą się do tych zmian szybko przystosować - prof. Michał Wróblewski, socjolog z UMK Toruń. - Chcemy, jako badacze, zachęcić do opowiedzenia, do zdania relacji, przekazania jak ludzie zmagają się z problemami w tych niecodziennych okolicznościach, jak sobie radzą z nową rzeczywistością. Prosimy o notatki, luźne zapiski, blogi, filmy, pamiętniki, zdjęcia, rysunki. Chcemy zajrzeć ludziom w ich codzienność. Pamiętnik jest formą niezwykle subiektywną, a taka perspektywa jest dla nas bardzo cenna. I, co ważne, pandemia wpływa na wszystkich, ale nie na wszystkich jednakowo.(...)Badacze czekają na prace do 30 czerwca. Zapiski powinny być nie dłuższe niż kilkanaście stron pliku tekstowego. Od ich autorów wymaga się jedynie ukończenia 18 lat. Fragmenty pamiętników będą publikowane.Pierwsza nagroda: 5 tysięcy złotych, druga 4 tys. zł, trzecia 3 tys. zł. Przewiduje się także wyróżnienia w wysokości 1 tys. zł.Szczegóły: www.sgh.waw.pl/pamiętniki