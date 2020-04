Władze Torunia zastosują się do wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przypomnijmy: RIO wskazała, że prezydent Torunia w ostatnich latach przyznał swoim pracownikom nagrody z naruszeniem prawa, ponieważ nie wskazał uzasadnienia przyznania dodatków specjalnych.

- Gmina miasta Toruń pozostaje na stanowisku, że ustawa nie nakazuje nam uzasadnienia na piśmie dla przyznawanych nagród, jednak Regionalna Izba Obrachunkowa interpretując przepis ze względu na cel stwierdziła, że takie uzasadnienie jest konieczne. Oczywiście, zastosujemy się do tych wytycznych. Warto jednak wiedzieć, że w naszych zastrzeżeniach wskazaliśmy, że RIO zmieniła swoje stanowisko w tej sprawie. Kompleksowe kontrole przeprowadzane są co cztery lata. W poprzedniej RIO nie wymagała od gminy pisemnego uzasadnienia przyznania nagród - wyjaśnia Adrian Aleksandrowicz z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji w Urzędzie Miasta.W latach 2017-2019 prezydent Torunia przyznał pracownikom prawie 7 mln 400 tys zł, a swoim zastępcom, skarbnikowi i sekretarzowi miasta ponad pół miliona złotych.Regionalna Izby Obrachunkowa wskazała, że pracownikowi można przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej lub za nowe zadania.Dodatków nie można wykorzystywać również do unikania ograniczeń w wynagrodzeniach pracowników samorządowych wprowadzonych w 2018 roku.RIO rozważy, czy nie skierować sprawy do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych