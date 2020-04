Decyzję o zrzeczeniu się diet radni gminy Unisław podjęli jednogłośnie. Z kolei burmistrz i jego zastępca część swojego wynagrodzenia przekazali na pomoc w walce z koronawirusem.

- Kierowaliśmy się sercem. To był prosty gest, który miał rozpocząć budowanie planu pomocy dla tych, którzy z dnia na dzień zostali bez środków do życia - tłumaczy przewodniczący rady gminy Unisław Jarosław Szczeciak. - To też gest solidarności z tymi, którzy zostali odcięci od możliwości zarabiania pieniędzy. Chciałbym, by był to taki promyk słońca, który spowoduje, że inne samorządy czy inne jednostki będą podejmowały podobne decyzje.- Jeżeli mamy pomagać i oszczędzać, to musimy zacząć od siebie – zgadza się wójt gminy Jakub Danielewicz, który część swojego wynagrodzenia wraz ze swoim zastępcą przekazali do chełmińskiego szpitala.Diety nie będą wypłacane do odwołania.