„Toruńczycy w okowach koronawirusa" to społeczny projekt fotograficzny, który organizuje Fundacja "For Photography". Może w nim wziąć udział każdy, kto prześle zdjęcia pokazujące, jak sobie radzi podczas epidemii.

- To działanie, które łączy ludzi z fotografią i fotografię z ludźmi - wyjaśnia inicjator przedsięwzięcia toruński fotograf Marek Czarnecki . Efektem wspólnej pracy na odległość będzie portret mieszkańców Torunia 2020 roku.- Projekt będzie miał wymiar nie tylko artystyczny, ale przede wszystkim dokumentalny - dodaje Marek Czarnecki. - Ma na celu stworzenie dokumentu pokazującego oczami nas – toruńczyków – jak żyjemy, jak zaadaptowaliśmy się do tych tak bardzo zmienionych warunków. To będzie zapis dokumentalny – tłumaczy. - Stworzymy na naszej stronie galerię zdjęć, a także e-booka. Każda osoba będzie mogła wirtualną książkę pobrać.Szczegóły projektu "Toruńczycy w okowach Koronawirusa" dostępne są na stronie www.forphotography.eu.