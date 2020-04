Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla pięciu północnych województw, w tym dla naszego.

Alertem objęte są województwa: kujawsko-pomorskie, a także zachodniopomorskie (z wyjątkiem powiatów nadmorskich), pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. W tych województwach należy spodziewać się spadku temperatury poniżej 0 st. C, a na Podlasiu nawet do -8 st. C przy gruncie.Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.Alert obowiązuje do poniedziałku (20 kwietnia), do godz. 08.00.