Nie wszystko złoto, co się świeci - przekonują bydgoscy archeolodzy. W zeszłym tygodniu, w porozumieniu z urzędem gminy specjaliści rozpoczęli prace na ruinach zamku w Szubinie.

Historia zamku szubińskiego

Historia tej budowli sięga XIV wieku.- Zamek często zmieniał właścicieli i przez to dziś jest kompletnie zniszczony - mówi kierowniczka prac, Aneta Trzcińska-Kałużna. - W czasie prac został znaleziony niewielki skarb - depozyt monet. Liczymy, że uda się nam więcej ciekawych odkryć dokonać, jednak nie chodzi nam wyłącznie o wartościowe znaleziska. Nie to jest głównym celem archeologii. Interesuje nas jakie było rozplanowanie zamku, jak wyglądały warstwy kulturowe, na jakiej głębokości znajdował się poziom użytkowy. To jest dla nas istotne.Badania mają zakończyć się 30 kwietnia. Potem planowana jest rewitalizacja terenu, przez który przebiegać będzie m.in. ścieżka dydaktyczna.