Nowoczesny sprzęt do dezynfekcji w inowrocławskim szpitalu./fot. Nadesłane

Do szpitala inowrocławskiego dotarło właśnie z najbardziej nowoczesnych - i bardzo w tej chwili potrzebnych - urządzeń dezynfekujących pomieszczenia. Płyny odkażające docierają do czyszczonych powierzchni w postaci mgławicy.

Urządzenie zostało zakupione przez firmę Alstal, nazywa się: Sentinel Room dodezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania.- Pracownicy medyczni są na pierwszej linii walki o nasze zdrowie i życie. Zapewnienie imodpowiednich warunków do pracy musi być fundamentem naszych wspólnych działań – mówiprezydent Ryszard Brejza.Starosta, prezydent i dyrektor szpitala przekazali podziękowania dla właściciela firmy Alstal.Koszt urządzenia to 123 tys. zł.Starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska i prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza apelują do tych przedsiębiorców, których branże nie zostały bezpośrednio najmocniej dotknięte skutkami epidemii o udzielenie wsparcia lokalnemu szpitalowi.