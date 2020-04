Od jutra (16.04) w całej Polsce będzie konieczne zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Jak poprawnie używać maseczek, i jak zadbać o te wielorazowego użytku?

Przed założeniem maseczki powinniśmy umyć ręce - przypomina Krzysztof Wiśniewski, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.- Potem przykładamy maseczkę do twarzy w okolicy ust i nosa. Tak ją rozkładamy, by dobrze przywierała, żeby nie było żadnych szczelin między twarzą a maską.Ważne, by nie dotykać maski w czasie noszenia. - Jeśli się tak stanie, powinniśmy jak najszybciej umyć ręce - mówi Krzysztof Wiśniewski.Gdy chcemy zdjąć maskę, łapiemy za gumki. Nie wolno dotykać masek z przodu. Co z maskami wielokrotnego użytku?- Należy ją wyprać w temperaturze co najmniej 65 stopni, później wyprasować - radzi dr Paweł Rajewski, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. - Absolutnie nie wolno prać maski z innymi rzeczami - dodaje.Zakrywanie twarzy nie ma dotyczyć dzieci w wieku do lat dwóch oraz osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia i odkrycia ust lub nosa.