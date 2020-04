U jednego z pacjentów Kliniki Urologii w Szpitalu Uniwrsyteckim im. Biziela w Bydgoszczy potwierdzone zostało zakażenie COVID-19. Dotychczas w szpitalu potwierdzono zakażenie 20 osób z personelu i dwóch pacjentów.

Rzecznik lecznicy Kamila Wiecińska informuje, że w związku z tym rozpoczęto dochodzenie epidemiologiczne i trwa pobieranie próbek do badań od personelu i pacjentów Kliniki. Przyjęcia pacjentów do Kliniki Urologii zostały wstrzymane.- Jeszcze przed świętami pacjentów ponownie zaczęły przyjmować Klinika Neurochirurgii i Klinika Neurologii, gdyż w powtórzonych badaniach wszystkie wyniki wyszły ujemne. Ponowne badania wykonane zostały również w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. Większość wyników już znamy – są one ujemne. Jeśli pozostałe wyniki, na które jeszcze czekamy, również będą ujemne, jednostki te również zaczną ponownie przyjmować pacjentów - podkreśliła Kamila Wiecińska.Dodała, że najprawdopodobniej decyzja w tej sprawie zapadnie w czwartek, 16 kwietnia.Rzeczniczka lecznicy potwierdziła, że dotychczas w szpitalu im. dr. Jana Biziela potwierdzono zakażenie 20 osób z personelu i dwóch pacjentów. Część chorych na COVID-19 już wyzdrowiała.Największym ogniskiem szpitalnych zakażeń koronawirusem jest dotychczas w woj. kujawsko-pomorskim szpital miejski w Toruniu. Tam wykryto zakażenie u 50 osób - 17 pacjentów i 33 osób z personelu.