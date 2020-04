Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy został, w związku z koronawirusem, zasypany pomocą wszelaką. Na pewno pomagać trzeba tej placówce nadal, ale teraz ze strony lecznicy płynie wielka fala podziękowań.

Lista darczyńców:

Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy wspierają placówkę w niezwykle trudnym dla niej czasie epidemii COVID-19.- Zarówno dary dostarczane bezpośrednio do szpitala jak i wpłacane pieniądze mają dla nas nie tylko wymiar materialny, są również ważnym gestem solidarności podnoszącym na duchu i dodającym siły w realizacji trudnego zadania, przed jakim zostało postawione środowisko medyczne - pisze dyrekcja lecznicy na szpitalnej stronie.- Dziękujemy również wszystkim restauracjom, które dowoziły i dowożą posiłki dla Medyków. Z góry przepraszamy darczyńców, którzy nie znaleźli się jeszcze na naszej liście – lista jest na bieżąco aktualizowana, wielu z Państwa pozostaje również anonimowymi.- Unilever Polska S.A. Bydgoszcz- OBI- Leroy Merlin S.A.- Servitor Toruń- Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.- Arkada Invest Sp. z o. o.- Biurfol Toruń- Alpinus Chemia Solec Kujawski- Volex Poland- Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „DZIĘKI WAM”- Usługi Krawieckie "Ewex" Ewa Maj- P.P.U.H. ITAX Sp. z o.o.- Campio Food Sp. z o.o.- P.W. Autos Sp. z o.o.- Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o.- Bydgoska Izba Lekarska- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy- LAN – Wok&Cafe- Takeda Pharma Sp. Z o.o.- MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.- Włodzimierz Jermak, Karina Nowaczyk - Jermak, Karol Hoffman- Hanna Dziemianowicz- Firma Biuro- Gospodarstwo Sadownicze Wtelno Sp. Z o.o. Wojciech Klimkiewicz- Bydgoscy Patrioci- Mentor S.A.- Fundacja „Kawałek Nieba”- „Derred” Pracownia Krawiecka- Biofarm Sp. z o.o.- Czesław Abramczyk, ABRAMCZYK Sp. Z o.o.- Stowarzyszenie Kulturalni.pl- Restauracja New China Town Bydgoszcz- Bydgoszcz Szyje Maski Dla Medyków- Rada Osiedla Wyżyny- Widzialna Ręka – Bydgoszcz- Firma Berinert- Fundacja Take Care- Restauracja La Rosa- Pizzeria Farfalla- Bistro „Ale Pycha”- Ratownicy Oddziału Ratunkowego- Magdalena Żmich – Mróz- Uniwersytet Techniczno - Przyrodniczy- MIK-PRAL Krzysztof Holka- Grupa „Druk Przyłbic Kujawsko-Pomorskie”- Adamed- Medtronic Poland- Velvet Group Sp. z o.o.- Koło Gospodyń Wiejskich- Białe Błota- Lemigo- Grudziądz- Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce- Anty Rak- Zentiva- Ipsen- Behringen – Ingelheim- Symfar- Andrzej Majewski- Aleksandra Kamieńska- MTJ ELECTRONICS – Maciej Jurkiewicz- „Bydgoszcz szyje maski dla medyków”- Rezerwa szpitali Kujawsko–Pomorskie- Respire- Rodzina pacjenta K.Wosik- Atos- Niesiemy pomoc dla szpitali – Bydgoszcz - Koronawirus- BYDGOSTA Sp. z o.o.- Ener Kap Sp. z o.o.- Bistro Avanti- kibice Zawiszy Bydgoszcz- Marzena Czechowska z rodziną i przyjaciółmi- Les Higiena Sp. Z o.o. Myjnia Fabryka Lloyda- Mieczysław Żak