Poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia, w Rozmowie dnia Polskiego Radia PiK, mówił, że w sprawie wyborów prezydenckich czeka na konstruktywną propozycję opozycji.

- To propozycja - zmieńmy wspólnie Konstytucję - bo przecież trzeba podjąć decyzję wspólnie. Wybory wówczas za dwa lata. Nie ma co ukrywać, Andrzej Duda jest faworytem sondaży w tych wyborach. Gdyby został wybrany, przy tym wariancie wyborów za dwa lata, miałby prezydenturę o trzy lata krótszą, więc nie można powiedzieć, że nie ma wyciągniętej ręki do porozumienia, do znalezienia wspólnej płaszczyzny. Opozycja na razie nie zgadza się na tę propozycję, nie przedstawia także swoich propozycji. Pomijam kwestie związane z którymś ze stanów nadzwyczajnych. Pamiętajmy, że wiąże się to z potencjalnymi odszkodowaniami - mówił Tomasz Latos w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK.