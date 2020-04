Opakowania po produktach żywnościowych, folie, butelki oraz worki foliowe do zbierania odpadów segregowanych, a na nich - nazwy firm z województwa mazowieckiego. O znalezisku w Berlinku zawiadomieni zostali inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Góra śmieci rosła, a później znikała w miejscowości Berlinek, w gminie Jeziora Wielkie.Przeprowadzona przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wizja wykazała, że odpady zostały zwiezione na działkę prywatną, która stanowi ugór rolniczy. Funkcjonariusze policji zatrzymali mieszkańca pobliskiej wsi, który zasypywał złożone odpady ziemią, przy pomocy koparki.Oględziny odpadów wykazały, że stanowią one zbelowane tworzywa sztuczne pochodzące prawdopodobnie z segregacji odpadów komunalnych, o czym świadczył ich charakterystyczny zapach. Były to głównie opakowania po produktach żywnościowych, folie, butelki oraz worki foliowe wykorzystywane do służące do zbierania odpadów segregowanych. Na nich znajdowały się nazwy firm z województwa mazowieckiego.Odpady złożone były bezpośrednio na gruncie w dwóch hałdach, z których jedna była częściowo przysypana ziemią.WIOŚ prowadzi w tej sprawie postępowanie.