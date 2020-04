Chodzi o zminimalizowanie zagrożeń epidemiologicznych na terenie jednostki, dlatego osadzenie będą przez kolejne kilka tygodni "odcięci" od świata zewnętrznego.

Jak zawiadamia bydgoska jednostka, w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19, na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przedłuża się dotychczasowe obostrzenia do dnia 04.05.2020 roku - z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni.Areszt wstrzymuje zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;- udzielania osadzonym widzeń;- odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych.Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.Areszt Śledczy w Bydgoszczy podjął wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności m.in. poszerzono uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.