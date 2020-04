W ramach akcji #sadziMY Fundacja Immo czeka na informacje od bydgoszczan, gdzie powinna posadzić drzewa.

Jak mówi prezes fundacji Maria Loskot to bydgoszczanie najlepiej wiedzą gdzie brakuje im zieleni.- Będziemy potrzebowali informacji do kogo należy teren, bo to właśnie od właściciela musimy uzyskać zgodę na nowe drzewo bądź drzewa, bo oczywiście nie ograniczamy się do jednego drzewa na jedną chętną osobę. Po ustaleniu wszystkich szczegółów wybieramy gatunek drzewa i umawiamy się na konkretny termin sadzenia - powiedziała Maria Loskot, prezes Fundacji Immo.- Szukajcie miejsc dla nowych drzew, szczególnie teraz, kiedy jeszcze wszyscy siedzimy w domach i możemy wyjrzeć przez okno i rozejrzeć się. Na pewno jakieś wolne miejsce się znajdzie - apeluje.Zgłoszenia przyjmowane są cały czas, szczegóły na stronie fundacjaimmo.org i na facebookowym profilu fundacji. Sadzenie drzew odbędzie się po kwarantannie.