Dlaczego wywóz śmieci we Włocławku jest tak drogi?

Włocławscy radni SLD złożyli interpelację w sprawie podwyżek opłat za odbiór śmieci w mieście. Zaproponowali, by ograniczyć katalog usług, czyli zrezygnować z tzw. big-bagów na odpady poremontowe oraz zmniejszyć częstotliwość zbiórki odpadów wielkogabarytowych. To - ich zdaniem - pozwoli obniżyć cenę o 5-6 zł.

Czy jest na to realna szansa?- Tych postulatów odnośnie opłat za śmieci pojawia się coraz więcej i nie chodzi tutaj już tylko i wyłącznie o postulaty radnych jednego czy drugiego ugrupowania, również mieszkańcy apelują o to coraz bardziej i coraz głośniej. Pan prezydent nie mówi ani tak ani nie. Sytuacja oczywiście nie jest prosta, tym bardziej w okresie pandemii, natomiast jest warta rozważenia. Dlatego prezydent w najbliższym czasie spotka się z odpowiednimi służbami, aby jeszcze raz zbadać możliwości i zweryfikować na ile samorząd jest w stanie udźwignąć ewentualną zmianę opłat i na ile możemy sobie pozwolić - powiedziała Angelika Wyrąbkiewicz, rzeczniczka prezydenta Włocławka.Prezydent ma 14 dni, by na piśmie odpowiedzieć na interpelację radnych.