Tzw. maseczkomaty pojawią się na toruńskich ulicach - przekazał prezydent miasta Michał Zaleski. Takie rozwiązania funkcjonują już w innych miastach. Od czwartku w miejscach publicznych będzie obowiązywać nakaz zasłaniania ust i nosa.

- Zwróciliśmy się z pytaniem do potencjalnych dostawców. Z tego co wiem, to mówiło się o kilku takich urządzeniach, w miejscach szczególnie ruchliwych. To typowo komercyjne przedsięwzięcia, my byśmy jedynie bezpłatnie udostępniali teren pod postawienie takiego urządzenia i byłoby to na pewno tylko uzupełnienie oferty, której należy poszukiwać czy to w aptekach czy w niektórych drogeriach. Zapotrzebowanie [na maseczkomaty - dop.red.] jest tak duże, że musimy ustawić się w kolejce, a więc terminu nie znam - powiedział Michał Zaleski.Kolejne miejsca w Toruniu m.in przejścia podziemna przejdą dezynfekcję. W Powiatowym Urzędzie Pracy można składać wnioski o niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców - dodał prezydent miasta.- Wpłynęło już ponad 600 wniosków, z tego 110 zostało rozpatrzonych, na kwotę 550 tys. zł. Przygotowujemy się także do redystrybucji bardzo poważnej kwoty ponad 16 mln zł, między innymi na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników w tej skali mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział Michał Zaleski.Dotychczas w Toruniu i powiecie zakażenie koronawirusem stwierdzono u 91 osób ponad 960 jest objętych kwarantanną.