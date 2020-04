Pobieranie wymazów na obecność Covid-19 – to kolejny obszar działań żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy wspierają personel medyczny i sanitarny w walce z koronawirusem.

Terytorialsi włączają się w akcję pobierania wymazów na wniosek wojewódzkich lub powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. - Do tego zadania delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie, które prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej z Modlina – tłumaczy kpt. dr Diana Warchocka, oficer prasowy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.- Żołnierze zostali przeszkoleni w zakresie pobierania wymazu z nosogardła i taki materiał pobierają - dodaje kpr. Weronika Ptaszyńska. - Do pobierania wymazów używają zespołów transportowych, przewidzianych specjalnie do pobierania materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych – dodaje.Zespół, który został wydzielony z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej pobiera średnio 20 wymazów dziennie na terenie placówek medycznych lub w doraźnie zorganizowanych miasteczkch polowych, a także w miejscu przebywania osób poddanych kwarantannie. Żołnierze pobierają wymazy zachowując szczególne środki ostrożności - ze względów bezpieczeństwa muszą być ubrani w specjalne kombinezony, maseczki, gogle i rękawiczki. Potem próbki trafiają do stacji sanitarno-epidemiologicznej, która je bada i przekazuje bezpośrednio wynik osobie badanej.