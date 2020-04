20-latka, który uciekł z zakładu poprawczego, zatrzymali w nocy z niedzieli na poniedziałek kryminalni. Przebywał na terenie Kcyni.

Do zatrzymania doszło o godz. 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, skąd jeszcze w poniedziałek zostanie przewieziony do placówki, z której uciekł.Policja szukała 20-latka od tygodnia. Pochodzi on z miejscowości Gącz w gminie Janowiec Wielkopolski. 6 kwietnia w godzinach wieczornych samowolnie oddalił się z Zakładu Poprawczego w Kcyni, gdzie przebywa na mocy postanowienia sądu rodzinnego.