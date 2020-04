Wytrwałości i odwagi życzy wiernym toruński biskup Wiesław Śmigiel. - Przeżywajmy te Święta w radości, dzieląc się nią z najbliższymi, bowiem są one manifestacją prawdy, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia – pisze biskup bydgoski Jan Tyrawa.

- Epidemia pokazała nam, jak kruche jest ludzkie zdrowie i życie – przypomina biskup. I składa życzenia wiernym: - Aby nam się udało przezwyciężyć epidemię i byśmy mogli w zdrowiu wrócić do normalnego życia – rodzinnego, społecznego, ekonomicznego i parafialnego. Niech nasze domy, po ustaniu zagrożenia, znów wypełni radość spotkania z bliskimi, a nasze świątynie niech ożyją dzięki wspólnotowej modlitwie.Przesłanie do wiernych skierowali też ordynariusze diecezji bydgoskiej i włocławskiej. - Zapewne jeszcze miesiąc wcześniej nikt z nas nie byłby zdolny przewidzieć, w jakich warunkach i sytuacji przyjdzie przeżywać nam największe i najradośniejsze Święta Zmartwychwstania Pańskiego – pisze biskup bydgoski Jan Tyrawa. - Święta te stawiają nas wobec tajemnicy. Najpierw tej, która rodzi się w pytaniu, dlaczego umiera tak gwałtownie i niekiedy bez pożegnania z najbliższymi tylu sprawiedliwych, o których można powiedzieć słowami Jezusa Chrystusa: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego”. Ale Święta te stawiają nas wobec jeszcze większej tajemnicy, dlaczego to zwycięstwo Jezusa nad śmiercią dokonało się poprzez Jego mękę i śmierć na Krzyżu? To pozostanie dla nas wielką tajemnicą.Biskup Tyrawa również składa życzenia wiernym. - Przeżywajmy te Święta w radości, dzieląc się nią z najbliższymi, bowiem są one manifestacją prawdy, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia. Ostatnie słowo nie należy do niesprawiedliwości, lecz do sprawiedliwości. Ostatnie słowo nie należy do mordercy, lecz do niewinnej jego ofiary i dlatego warto żyć, również teraz w tym świecie – przekonuje.Życzeń toruńskiego ordynariusza można wysłuchać na stronie diecezji toruńskiej, słowo biskupa bydgoskiego można przeczytać na stronie diecezji bydgoskiej.