Tysiąc śniadań wielkanocnych trafiło do seniorów w Grudziądzu

Akcję sfinansował Urząd Miasta, a do drzwi mieszkańców zapukali wolontariusze. W paczkach znalazły się m.in. żurek, pasztet i biała kiełbasa.

- W większości polskich domów to właśnie śniadanie stanowi najważniejszy element Wielkanocy. W tym roku nie możemy spotkać się przy świątecznym stole, ale dzięki inicjatywie prezydenta Grudziądza nikomu z potrzebujących nie zabraknie świątecznych potraw - podkreśliła w komunikacie przesłanym mediom rzecznik prasowa magistratu Beata Adwent.W Wielką Sobotę do drzwi osób potrzebujących zapukało pięćdziesięciu wolontariuszy, którzy łącznie rozdali tysiąc śniadań.- Wielkanoc to wyjątkowy czas spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. W obecnej sytuacji epidemicznej jest to niemożliwe. W tym roku będziemy świętować zupełnie inaczej. Wiele osób spędzi ten czas z dala od najbliższych. Chcemy jednak pomóc potrzebującym, dlatego śniadania przynosimy pod drzwi seniorów. Bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w akcję – wskazał prezydent miasta Maciej Glamowski.W paczce świątecznej znalazły się m.in. żurek, pasztet czy biała kiełbasa. Wszyscy wolontariusze byli wyposażeni w środki ochrony osobistej.