W woj. kujawsko-pomorskim potwierdzono kolejne 23 przypadki zakażenia koronawirusem – poinformował w sobotę rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól. Łącznie w regionie chorych jest 313 osób.

Kolejni zakażeni to: osiem osób z Torunia, cztery z Bydgoszczy, po dwie z Włocławka oraz z powiatów aleksandrowskiego i toruńskiego, a także jednej z Grudziądza oraz powiatów bydgoskiego, chełmińskiego, świeckiego i wąbrzeskiego.W regionie wyzdrowiały kolejne cztery osoby.Łącznie w województwie stwierdzono dotychczas koronawirusa u 313 osób. Wyzdrowiało łącznie 16 osób. Na COVID-19 zmarło siedem osób.Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w sobotę zaapelował do mieszkańców województwa o przestrzeganie obowiązujących rygorów i spędzenie świąt w domu. Podkreślił, że gdyby nie restrykcje wprowadzone przez rząd i przestrzeganie ich przez społeczeństwo obecnie w Polsce byłoby 25 lub 40 tysięcy zakażonych.- Mamy okres świąt, bardzo proszę, aby cały czas przestrzegać obowiązujących zasad. Zdrowie nasze, naszych bliskich jest uzależnione od zastosowania kwarantanny domowej. Im lepiej będziemy przestrzegać te restrykcyjne zasady, tym szybciej powrócimy do normalności. Rzeczywiście jest trudno, mamy coraz ładniejszą pogodę, bardzo chcielibyśmy po tych kilku tygodniach wyjść na zewnątrz, korzystać z uroków wiosny. Jednak dla zachowania bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich pozostańmy w domu. To spowoduje, że wcześniej będziemy mogli wrócić do normalności - apelował wojewoda.