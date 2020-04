We Włocławku ma być realizowany rządowy „Program Fabryka”. Założenia są takie, by w mieście powstała nowoczesna przestrzeń biurowa i ponad tysiąc stanowisk pracy dla naukowców, programistów czy inżynierów.

Program realizuje Agencja Rozwoju Przemysłu. Niedawno jej przedstawiciele spotkali sie z władzami Włocławka. W rozmowach uczestniczyła również Anna Gembicka - wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.– Rozmawialiśmy z władzami Włocławka na temat możliwych lokalizacji. Wskazano dwa miejsca, w tym jedno w centrum Włocławka, które jest najbardziej optymalne. Ustaliliśmy dalsze kroki, czyli teraz analiza jest po stronie Agencji Rozwoju Przemysłu, ale myślę, że to co jest najciekawsze to, jest ten pomysł, który się pojawił w czasie tego spotkania. Chodzi o to by zainwestować w część mieszkalną, by pojawiły sie nowe mieszkania, być możne również dla pracowników potencjalnych firm, które zdecydują się ulokować swoje usługi właśnie w tym budynku – powiedziała Anna Gembicka.O konkretnych terminach na razie mowić nie można.„Program Fabryka” jest narzędziem realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i stanowi element wsparcia miast średnich. Jego celem jest aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze poprzez zapewnienie warunków rozwoju dla firm sektora nowoczesnych usług biznesowych.