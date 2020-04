W województwie kujawsko-pomorskim hospitalizowanych jest 190 osób w związku z koronawirusem. Dotychczas w regionie potwierdzono 290 przypadków zakażenia - poinformował w piątek rzecznik wojewody Adrian Mól.

W regionie stwierdzono 10 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wśród chorych jest pięć osób z Bydgoszczy oraz po jednej z Torunia i powiatów toruńskiego, włocławskiego, świeckiego, żnińskiego. Łącznie na COVID-19 zachorowało tu 290 osób.W piątek poinformowano o zgonie 69-letniej kobiety z Inowrocławia. Z oświadczenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy wynika, że pacjentka zmarła 30 marca, a brak wcześniejszej informacji o tym wynikał z rozbieżności w statystykach.Kobieta z objawami duszności trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy, a następnie w związku z nagłym zatrzymaniem krążenia do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, gdzie zmarła. Lekarz dyżurny stwierdził zgon, którego przyczyną było nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu obrzęku płuc u pacjentki z nadciśnieniem tętniczym. Podczas reanimacji pacjentce pobrano wymaz do badania na obecność COVID-19. To badanie dało wynik ujemny, natomiast wynik badania wymazu pobranego podczas pobytu pacjentki w szpitalu zakaźnym okazał się dodatni.W związku z tym liczba zgonów z powodu koronawirusa w województwie wzrosła do siedmiu. Dotąd 12 osób wyzdrowiało.Obecnie w szpitalach w związku z koronawirusem przebywa 190 osób. Kwarantanną objętych jest 8795 osób, a nadzorem medycznym - 544. Łącznie do badań na obecność koronawirusa pobrano 6120 próbek.