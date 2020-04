Siódma osoba zmarła na COVID-19 w Kujawsko-Pomorskiem

Ministerstwo Zdrowia w piątek południu poinformowało o zgonie na COVID-19 69-letniej kobiety z województwa kujawsko-pomorskiego. Pacjentka zmarła już 30 marca, ale wówczas zakwalifikowano, że śmierć nastąpiła z innej przyczyny. Teraz potwierdzono jednak zakażenie koronawirusem.

Oświadczenie w tej sprawie wydała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy. Wynika z niego, że 69-letnia kobieta z Inowrocławia z objawami duszności trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy, a następnie w związku z nagłym zatrzymaniem krążenia – do szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, gdzie zmarła.Lekarz dyżurny stwierdził zgon, którego przyczyną było nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu obrzęku płuc u pacjentki z nadciśnieniem tętniczym. Podczas reanimacji pacjentce pobrano wymaz do badania na obecność COVID-19. To badanie dało wynik ujemny, natomiast wynik badania wymazu pobranego podczas pobytu pacjentki w szpitalu zakaźnym okazał się dodatni.„Zgodnie z procedurą lekarz był zobowiązany zgłosić druk ZLK-5 dotyczący tej pacjentki do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, ta następnie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, która miała w obowiązku zaraportować ten przypadek do Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. W statystyce ten zgon figuruje więc jako zgon spowodowany COVID-19. Inspektor sanitarny nie otrzymuje aktu zgonu. Jest to dokument poufny, przekazywany przez lekarza rodzinie osoby zmarłej” - wyjaśniono w oświadczeniu WSSE.Dodano, że „rozbieżności w statystykach zgonów w związku z COVID-19 wynikają z tego, że istnieją obecnie dwie odrębne ścieżki zgłaszania zgonów – jedna medyczna (wystawianie aktów zgonu), druga epidemiologiczna (zgłaszanie formularzy ZLK-5)”.Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy 3 kwietnia informował o zgonie kobiety, podając, że nie była zakażona koronawirusem.