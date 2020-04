Jak zrobić maseczkę? Potrzebna bawełna, flizelina i gumki

Jak uszyć sobie w domu maseczkę - radzi Katarzyna Szewczyk, która na co dzień pracuje w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a w wolnych chwilach szyje na maszynie dla przyjemności.

- Pomysłów jak zrobić maseczkę znajdziemy w internecie bardzo wiele, ale mój jest sprawdzony, zrobiłam kilkadziesiąt maseczek - tłumaczy Katarzyna Szewczyk.Do zrobienia maseczki potrzeba tkaniny, najlepiej bawełnianej, flizeliny oraz gumek.- Potrzebujemy prostokątny fragment tkaniny, mniej więcej 20 x 40 cm. Tkaninę wycinamy, układamy ją płasko na stole i składamy. Nakładamy lewy fragment tkaniny do środka i prawą stronę również nakładamy do środka. W ten sposób tworzymy kieszonkę, do której będziemy w stanie włożyć flizelinę, bo chcemy, żeby nasze maseczki były wielorazowego użytku. Następnie możemy stworzyć rodzaj zakładek, żeby maseczka formowała nam się na twarzy. W brzegi wkładamy gumki, następnie będziemy wszystko szyć. Oczywiście można to zrobić ręcznie. Będzie to wymagało troszeczkę więcej czasu, ale nie zrażajmy się, jesteśmy w stanie samodzielnie taką maseczkę wykonać. Wkładamy do środka fizelinę, możemy całość odpracować i maseczkę mamy gotową - powiedziała Katarzyna Szewczyk.