Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przeprowadza testy na obecność koronawirusa — poinformował rzecznik prasowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Marcin Czyżniewski. W pierwszej kolejności badany będzie personel dwóch uniwersyteckich szpitali.

- Pracownia, która przeprowadza testy PCR, została zlokalizowana w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Tam są nie tylko odpowiednie urządzenia i przeszkolony personel, ale także pomieszczenia umożliwiające prace z zakażonymi próbkami od początku do końca - podkreślił prof. Czyżniewski.Dodał, że po kilku dniach próbnych przystąpiono już do wykonywania właściwych testów.- Tymi testami chcemy w pierwszej kolejności objąć pracowników szpitali uniwersyteckich nr 1 i nr 2. Jeśli okaże się, że mamy jeszcze środki, moce przerobowe, odczynniki, do tego, żeby przeprowadzać więcej takich testów, a nie będzie już takiej potrzeby wśród pracowników naszych szpitali, to będziemy chcieli zaproponować możliwość przeprowadzania takich badań także pracownikom innych jednostek służby zdrowia w naszym województwie - powiedział prof. Czyżniewski.Podkreślił, że metoda i urządzenia stosowane w szpitalu uniwersyteckim umożliwiają bardzo szybkie testy. Od wprowadzenia próbki do ostatecznego wyniku mija nie więcej niż 3,5 godziny.Laboratorium może badać jednorazowo nawet 200 próbek.W regionie działały do tej pory cztery laboratoria badające próbki na obecność koronawirusa: w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, w Instytucie Genetyki Sądowej w Bydgoszczy, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i w szpitalu w Grudziądzu.Z informacji przekazanych w środę wieczorem przez rzecznika wojewody Adriana Mola wynika, że w województwie do tej pory do badań pobrano 5419 próbek. Wynik pozytywny uzyskano w 280 przypadkach. 5 osób zmarło, a 11 uznawanych jest już za ozdrowieńców.