Przez koronawirusa dwa oddziały Szpitala Dziecięcego zamknięte

Intensywna terapia i chirurgia dziecięca – Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy musiał zamknąć dwa oddziały po tym, jak u u siedmiu pracowników wykryto zakażenie koronawirusem.

Pozostałe oddziały pracują normalnie, a ich pacjenci są bezpieczni. - Jesteśmy w takiej fazie, że zbliżamy się do okresu, że osoby zakażone wyzdrowieją i mamy nadzieję, że już po świętach będziemy mogli uruchomić dwa zamknięte obecnie oddziały - mówi dr Danuta Kurylak, dyrektor placówki ds. lecznictwa.Dyrektor zapewnia, że operacje małych pacjentów mogą się odbywać bez problemu. - Mamy zawsze jednego dyżurnego anestezjologa i pielęgniarkę anestezjologiczną, i jak jest potrzeba wykonania zabiegu operacyjnego - to dotyczy najczęściej chirurgi - to się je wykonuje – mówi.W związku z wykrytym zakażeniem, testom poddano 267 osób spośród personelu medycznego lecznicy.