Zespół naukowców Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, przedsiębiorców i ekspertów medycznych prowadzi prace nad konstrukcją prostego respiratora.

- Projekt zainicjowali naukowcy UTP. Sprawą zainteresowało się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wiceminister prof. Wojciech Maksymowicz zwrócił się do rektora UTP o pilne przygotowanie konstrukcji prostych aparatów do wentylacji, możliwych do produkcji w polskich zakładach - informuje rzecznik uczelni dr inż. Franciszek Bromberek.Zespołowi, w którego skład wchodzą naukowcy wydziału inżynierii mechanicznej oraz pracownicy bydgoskich firm Climat i Medseven, przewodniczy rektor prof. inż. Tomasz Topoliński. Za stronę medyczną odpowiada zastępca komendanta 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy płk. dr Robert Włodarski, który jest anestezjologiem.Na wydziale inżynierii prowadzony jest kierunek studiów inżynieria biomedyczna, z czym wiążą się kontakty naukowców z przedsiębiorcami i ekspertami medycznymi. Prace nad konstrukcją prowadzone są od tygodnia, a już w drugiej połowie przyszłego tygodnia planowane jest rozpoczęcie prób prototypu respiratora. Do testów wykorzystane będzie sztuczne płuco.