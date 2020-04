Audycje - m.in. o świętowaniu Triduum Paschalnego w czasie epidemii, ale nie tylko, nadzwyczajny koncert „W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej”, transmisje Wigilii Paschalnej, Rezurekcji i Mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny – to wszystko od czwartku do poniedziałku w Polskim Radiu PiK. Bardzo polecamy!

"Po co Kościół?"

Wielki Piątek - Bóg, twój Lekarz i Pan?

W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej

- nadzwyczajny koncert Polskiego Radia

Tajemnica Wielkiej Soboty

Tajemnica Świętego Krzyża

Transmisja Wigilii Paschalnej

Transmisja Mszy Rezurekcyjnej

Zmartwychwstał Pan! - audycja z cyklu „Pierwszy Dzień Tygodnia”

Transmisja Mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny

Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w swojej historii: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie. Oto, co proponujemy w tym czasie w Polskim Radiu PiK:Dlaczego Kościół budzi tyle kontrowersji? Po co został ustanowiony? Jak historia chrześcijaństwa wpłynęła na kształt życia społecznego, kulturalnego i naukowego Europy? Skąd wypływa przekonanie, że Kościół Katolicki posiadł pełnię prawdy i kto decyduje o doktrynie katolickiej? Na te pytania odpowie dominikanin, o. Maciej Zięba. Zaprasza Ewa Dąbrowska.Epidemia zmieniła wszystko i rodzi pytania dotyczące wiary. Czy Bóg ukryty pod postaciami chleba i wina nie chroni przed zakażeniem? Czy sakramenty święte to jedynie rytuał? Dlaczego częściej spoglądamy w stronę apteki niż Boga, który nazywa siebie jedynym Lekarzem i Uzdrowicielem? Czy wiara powinna przekraczać rozum i czy w tej sytuacji należy pytać o działanie złego? Na te pytania odpowiedzi udzieli ks. Witold Dorsz, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu, były korespondent Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego z Hiszpanii. Zaprasza Ewa Dąbrowska.Koncert odbył się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im W. Lutosławskiego 18 kwietnia 2010 roku. W jego programie znalazły się: Epitafium katyńskie Andrzeja Panufnika i III Symfonia „Symfonia pieśni żałosnych” op. 36 Henryka Mikołaja Góreckiego. Występują: Wioletta Chodowicz – sopran, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Sinfonia Varsovia, dyryguje Łukasz Borowicz. Po Epitafium katyńskim Maciej Gudowski czyta nazwiska ofiar katastrofy smoleńskiej.Wielka Sobota jest pełna symboli, to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia wierni nawiedzają Groby Pańskie, a po zmierzchu uczestniczą w najważniejszej liturgii w roku, Wigilii Paschalnej. W tym roku ze względu na panującą epidemię obrzędy wyglądają inaczej. Jednak niezmiennie Wielka Sobota poprzedza nadejście nowego porządku świata. Gościem audycji będzie misjonarz o. Maciej Sierzputowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego. Zaprasza Ewa Dąbrowska.Klasztor na Łysej Górze ma ponad tysiąc lat. To miejsce przechowywania najświętszych relikwii chrześcijan, fragmentów drzewa z krzyża Jezusa Chrystusa. Dotarły tu prawdopodobnie dzięki Emerykowi, królewiczowi węgierskiemu. Na Świętym Krzyżu znajduje się najstarsze Sanktuarium w Polsce. O jego tajemnicach opowie o. Marian Puchała, superior świętokrzyskiej wspólnoty Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Zaprasza Ewa Dąbrowska.Transmisja z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy.Procesja i Msza Rezurekcyjna z kościoła Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim.Chrystus Zmartwychwstał! Ta prawda stanowi fundament wiary chrześcijan. Wielkanoc obchodzona jest od czasów apostolskich. W tym roku inaczej niż zazwyczaj ze względu na trwającą epidemię koronawirusa. W obrzędach religijnych uczestniczymy za pomocą środków masowego przekazu. Pamiętamy jednak o tradycjach i zwyczajach ludowych. Zaprasza Ewa Dąbrowska.Transmisja z kościoła Świętej Trójcy w Bydgoszczy.