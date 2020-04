Nielegalny alkohol posłuży do przygotowania środków do odkażania rąk, odzieży i sprzętu/fot. materiały KAS

Krajowa Administracja Skarbowa z Bydgoszczy przekazała 300 litrów alkoholu do dezynfekcji dla szpitali w regionie. Spirytus pochodzący z przestępstwa posłuży do walki z wirusem.

Funkcjonariusze podziękowali medykom za ich codzienny wysiłek, a przy okazji podarowali władzom dwóch bydgoskich szpitali alkohol do dezynfekcji. Nielegalny towar był przeznaczony do zniszczenia. Teraz pomoże Szpitalowi Wojskowemu oraz Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Posłuży do przygotowania środków do odkażania rąk, odzieży i sprzętu.Wśród wcześniej obdarowanych do których trafiło prawie 2 tys. litrów alkoholu do odkażania znalazły się Szpital Biziela w Bydgoszczy i Szpital w Lipnie.