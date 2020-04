- W szpitalu miejskim w Toruniu pobrano do badań na obecność koronawirusa 341 próbek — poinformował podczas środowej konferencji prasowej prezydent miasta Michał Zaleski. Dodał, że dotychczas stwierdzono zakażenie u 41 osób — zarówno wśród personelu, jak i pacjentów.

- Na dzisiejszej telekonferencji wojewoda kujawsko-pomorski podał, że w naszym regionie od 140 do 160 osób spośród blisko 280 zakażonych koronawirusem to osoby albo pracujące, jako personel medyczny, albo związane z tą branżą - mówił Zaleski podczas wideokonferencji z dziennikarzami. Podkreślił, że jest to bardzo trudna dla wszystkich sytuacja. Ocenił, że niezwykle istotne jest przeprowadzanie badań wśród personelu medycznego, jak i pacjentów szpitali.- W szpitalu miejskim w Toruniu do badań pobrano 341 próbek, co stanowi ponad połowę osób zatrudnionych. Od tego należałoby odjąć ok. 30-40 pacjentów, ale głównie chodzi o personel. Testy będą nadal prowadzone i kontynuowane - wskazał Zaleski. Poinformował, że nie jest jeszcze znany wynik badania 73 próbek.W Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu do tej pory potwierdzono 41 zakażeń – u 16 pacjentów, 6 lekarzy, 13 pielęgniarek i 6 innych osób (w tym dwóch pracowników jednostki, która nie stanowi części szpitala, ale bezpośrednio z nim współpracuje). W wyniku tego wyłączone są oddziały hematologii, chirurgii oraz urologii.Prezydent Zaleski podkreślał, że szczególnie w przypadku oddziału hematologii wyłączenie może być nieco dłuższe, gdyż konieczne jest oczekiwanie na wyzdrowienie personelu, jak również zakończenie okresu kwarantanny przez osoby zdrowe, które wcześniej miały jednak kontakt z zakażonymi. Wyraził jednak przekonanie, że nie ma w tej chwili obaw dotyczących całkowitego zamknięcia szpitala, a w jego ocenie jego funkcjonowanie jest niezwykle ważne dla systemu ochrony zdrowia w mieście, gdyż ludzie chorują cały czas na wiele innych schorzeń. Dodał, że wojewódzki szpital w tym mieście jest w okresie rozbudowy, co nieco zmniejsza jego możliwości.