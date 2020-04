Sąd aresztował na trzy miesiące 49-letniego Grzegorza P., który trzykrotnie podpalił stogi słomy z w gminie Kcynia. Łączną wartość szkód wyceniono na ponad 120 tys. zł - poinformowała w środę policja.

– Zgłoszenie o pierwszym pożarze stogu w jednej z podkcyńskich miejscowości policja otrzymała w listopadzie zeszłego roku. Kolejne zgłoszenia również z gminy Kcynia wpłynęły w marcu i na początku kwietnia. W każdym przypadku podpalacz podkładał ogień pod stogi z balotami słomy - powiedziała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nakle n. Notecią podkom. Justyna Andrzejewska.Pożary spowodowały poważne szkody. Poszkodowani wycenili je na 120 tys. zł, 22 tys. zł i 600 zł.49-latek został zatrzymany w jednej z miejscowości koło Kcyni. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego podejrzanemu przedstawiono zarzuty zniszczenia mienia wskutek podpalenia.Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące, a sąd przychylił się do wniosku. Za zniszczenie mienia grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.