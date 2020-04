Bydgoszczanie po raz kolejny podzielą się świątecznym jedzeniem, a także środkami higieny osobistej z potrzebującymi. To w ramach akcji „Ciepło serca w słoiku”.

W epidemii przybiera nieco inną formę - bez spotkania w świąteczny poniedziałek. Część darów wolontariusze dostarczą osobiście, inne wydawane będą w okienku Jadłodzielni przy ul. Gdańskiej.– W tym trudnym czasie też chcemy pomóc osobom potrzebującym i dzieciom z domów dziecka, starając się zachować wszelkie środki ostrożności. Robimy to trochę inaczej. Dary do czwartku przynosić można w dwa miejsca, do pracowni Karola Włodarskiego Der Red przy ul. Wojska Polskiego oraz do salonu Optyk Michalscy na ul. Gdańskiej 28. Co zbieramy? Słodycze, upominki, gry planszowe - to muszą być rzeczy nowe. Dla osób potrzebujących żywność o przedłużonym terminie, kosmetyki czyli szampony, płyny do kąpieli i mydła – mówi Ireneusz Nitkiewicz - organizator tej akcji.Żywność wydawana będzie w Wielką Sobotę o 16.00 w jadłodzielni przy ul. Gdańskiej.