Żywność do pięciu kujawsko-pomorskich oddziałów Caritas przekażą dziś „Polski Cukier” i „Polskie Przetwory”. Fot. Caritas

Przetwory, gotowe sosy do dań, mąki, kasze, a nawet słodycze - trafią do potrzebujących w naszym regionie. Żywność do pięciu kujawsko-pomorskich oddziałów Caritas przekażą dziś „Polski Cukier” i „Polskie Przetwory”.