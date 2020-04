To będzie duże przedsięwzięcie logistyczne, śniadania mają dostarczyć wolontariusze, każdy z nich będzie miał identyfikator. Śniadania zostaną dostarczone w sobotę. Fot. Archiwum

Będzie prawdziwy żur, biała kiełbasa i jajka. To najważniejsze składniki wielkanocnego śniadania dla grudziadzkich seniorów. Miasto przygotuje 1000 takich porcji i rozwiezie je do domów potrzebujących.

Na święta miasto chce pomóc tym najbardziej potrzebującym.– Chcieliśmy takie osoby wesprzeć, organizując „Grudziądzkie śniadanie wielkanocne”. Do urzędu miejskiego mogą zgłaszać się seniorzy, którzy czują się samotni. Można zgłaszać się do wydziału komunikacji społecznej. Chcemy takich śniadań rozdać tysiąc. Będzie żurek, biała kiełbasa i pasztet, przygotuje to restauracja Amuza – powiedziała Beata Adwent, rzecznik grudziądzkiego ratusza.To będzie duże przedsięwzięcie logistyczne, śniadania mają dostarczyć wolontariusze, każdy z nich będzie miał identyfikator. Śniadania zostaną dostarczone w sobotę.