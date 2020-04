Rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego poinformował we wtorek po południu o kolejnych 19 osobach zakażonych koronawirusem w regionie.

Wśród nich jest 6 osób z Torunia, 1 osoba z Bydgoszczy, 1 osoba z Inowrocławia, 6 osób z powiatu toruńskiego, 2 osoby z powiatu nakielskiego, 1 osoba z powiatu świeckiego, 1 osoba z powiatu aleksandrowskiego, 1 osoba z powiatu żnińskiego.Łącznie w województwie kujawsko-pomorskim potwierdzone zostały 264 przypadkizakażenia SARS-CoV-2.Adrian Mól poinformował również, że w ostatnich komunikatach 2 osoby z Rogowa wpowiecie rypińskim zostały omyłkowo wskazane jako mieszkańcy Rogowa wpowiecie żnińskim. Obecnie w Rogowie (pow. rypiński) zakażone są łącznie 3osoby.W najbliższych tygodniach spodziewany jest znaczący przyrost zakażeń koronawirusem w regionie, dlatego powinniśmy dbać o przestrzeganie zasad izolacji domowej. Jednocześnie, jak podkreśla rzecznik wojewody kujawsko-pomroskiego, spadła liczba zachorowań wśród personelu medycznego.- W tym tygodniu obserwujemy znaczący spadek zakażeń wśród personelu w szpitalach w naszym województwie. Taki problem mieliśmy w ubiegłym tygodniu i on spowodował znaczący przyrost osób zakażonych. Wojewoda wydał kilka dni temu stosowne zalecenia dla dyrekcji szpitali, żeby ograniczyć w miarę możliwości migrację pracowników pomiędzy lecznicami - podkreślił Mól.W jednoimiennym szpitalu zakaźnym w Grudziądzu w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych jest 133 pacjentów, a dotąd zakażenie potwierdzono u 39 z nich. Trzynastu hospitalizowanych podłączonych jest do respiratora.Najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem spośród pozostałych szpitali regionu stwierdzono w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Do tej pory potwierdzono 41 zakażeń – u 16 pacjentów, 6 lekarzy, 13 pielęgniarek i 6 innych osób (w tym dwóch, które są pracownikami jednostki, która nie stanowi części szpitala, ale bezpośrednio z nim współpracuje). Wyniki wielu kolejnych próbek nie są jeszcze znane.W Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy stwierdzono 21 zakażeń, z czego 20 dotyczy pracowników lecznicy, a jeden – pacjenta.