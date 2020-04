„Ratujmy Ratujących” to akcja, w którą włączyć mogą się mieszkańcy regionu, którzy chcą wesprzeć służbę zdrowia w walce z epidemią. To też apel, który przy okazji obchodzonego Światowego Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia jest szczególnie wymowny.

Do pomocy w naszym regionie zachęcają Bydgoska Izba Lekarska wraz ze studentami Collegium Medicum UMK.- Potrzebne jest właściwie wszystko: respiratory, środki ochrony osobistej, maski, gogle, rękawiczki, płyny dezynfekujące, ręczniki papierowe. Potrzebne jest tez 20 tys. zł na zakup komory chłodniczej do zakładu medycyny sądowej. Każdy, kto może bardzo prosimy o wsparcie i pomoc - apeluje Iwona Kosiło, dyrektor biura Bydgoskiej Izby Lekarskiej.Dary dla lekarzy można przynosić od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 16:00 do siedziby Samorządu Studenckiego przy ul. 3 Maja w Bydgoszczy.Więcej informacji na temat akcji na stronie internetowej www.bil.org.pl w zakładce „Ratujmy Ratujących”.