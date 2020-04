Kamil Bortniczuk — polityk Porozumienia i wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej - w dzisiejszej Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK, wyjaśniał, dlaczego posłowie Porozumienia podjęli w poniedziałek (06.04.) decyzję o poparciu projektu głosowania korespondencyjnego.

Posłuchaj całej Rozmowy Dnia

- Podjęliśmy decyzję o poparciu projektu, by wybory odbyły się korespondencyjnie, co jest znacznie bezpieczniejsze dla wyborców, dla Polaków i Polek. Jednocześnie premier Jarosław Gowin podał się do dymisji. Chce z pozycji posła przekonywać naszych kolegów i koleżanki posłów, w tym przypadku z opozycji, ponieważ udało się nam przekonać wszystkich posłów z PiS. Brakuje jeszcze 72 rozsądnych posłów z opozycji, którzy zechcieliby tę poprawkę poprzeć, i w sposób akceptowalny przez Polaków, zgodny z prawem i praktycznie jedyny możliwy z perspektywy posła, wpłynąć na termin wyborów, tak, aby te wybory odbyły się za dwa lata- mówił Kamil Bortniczuk w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK.