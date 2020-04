Straszny wypadek w miejscowości Gorzeń. Sześć osób w szpitalu, trzy w stanie ciężkim. /fot. Bydgoszcz 998 Straszny wypadek w miejscowości Gorzeń. Sześć osób w szpitalu, trzy w stanie ciężkim. /fot. Bydgoszcz 998

W poniedziałek (06.04.), po godz. 16, doszło do niebezpiecznego wypadku na drodze powiatowej między Bydgoszczą, a Nakłem nad Notecią. Siedem osób zostało poszkodowanych, sześć odwieziono do szpitala, trzy z nich są w stanie ciężkim.

W miejscowości Gorzeń doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z busem. Z pierwszych informacji wynikało, że we wrakach mogą znajdować się osoby zakleszczone. Jak się później okazało uwięzione w zmiażdżonej blasze były trzy osoby. Do ich uwolnienia konieczne okazało się użycie całej gamy sprzętu hydraulicznego.



W wyniku wypadku 7 osób zostało poszkodowanych, a 6 z nich trafiło do szpitala w tym 3 osoby w ciężkim stanie. Najciężej poszkodowana osoba została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Na miejscu akcji działało 6 zastępów straży pożarnej z dwóch powiatów (z Bydgoskiego JRG 4 oraz OSP Łochowo, z Nakielskiego JRG Nakło oraz OSP Potulice). Policja ustala dokładny przebieg wypadku.



O szczegółach zdarzenia mówi w materiale dźwiękowym Andrzeja Krystka, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, kpt. Bartosz Walkowiak.