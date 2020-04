Resort zdrowia dwa razy dziennie podaje epidemiologiczne statystyki. Według danych z ok. godz. 18, w poniedziałek 6 kwietnia, w całej Polsce zachorowało kolejne 212 osób. Obecnie w Polsce koronawirusa ma 4413 osób. Zmarło 107 pacjentów.

Potwierdzone badaniami przypadki dotyczą:

Jakie wieści z kujawsko-pomorskiego?



Łącznie w województwie kujawsko-pomorskim potwierdzone zostały 245 przypadki zakażenia SARS-CoV-2. W szpitalu zakaźnym w Grudziądzu hospitalizowanych jest 119 osób, zakażenie potwierdzono u 39 z nich. Sześciu pacjentów podłączonych jest do respiratorów. Spośród pozostałych szpitali regionu, najwięcej przypadków zakażeń stwierdzono w Szpitalu Miejskim w Toruniu - 38 zakażeń (14 pacjentów, 6 lekarzy, 12 pielęgniarek i 6 innych osób). Wyniki 50 próbek nie są jeszcze znane. W Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy 19 zakażeń dotyczy pracowników lecznicy, jedno pacjenta.



98 osób z woj. mazowieckiego, 42 osób z woj. wielkopolskiego, 14 osób z woj. łódzkiego, 12 osób z woj. podlaskiego, 11 osób z woj. dolnośląskiego, 8 osób z woj. małopolskiego, 7 osób z woj. śląskiego, 7 osób z woj. zachodniopomorskiego, 4 osób z woj. podkarpackiego, 4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osób z woj. lubuskiego; 1 osoby z woj. lubelskiego, 1 osoby z woj. opolskiego.Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia przykrością informuje o śmierci 9 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 88-letni mężczyzna hospitalizowany w Puławach, 80-letni mężczyzna hospitalizowany w Raciborzu, 82-letnia kobieta hospitalizowana w Częstochowie, 70-letni mężczyzna i 74-letnia kobieta hospitalizowani w Bolesławcu, 65-letni mężczyzna i 97-letnia kobieta hospitalizowani w Warszawie, 68-letni mężczyzna z DPS w Niedabylu, 87-letnia kobieta hospitalizowana w Kędzierzynie-Koźlu. Wszyscy mieli choroby współistniejące.Wojewoda zawiadamia o 4 osobach zakażonych. Wśród nich jest 1 osoba z Bydgoszczy, 1 z Torunia, 1 z powiatu brodnickiego, 1 z powiatu toruńskiego.Stan na dzień 06.04.2020 r.: liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie - 245; liczba osób hospitalizowanych - 197; liczba osób w kwarantannie - 13042; liczba osób objętych nadzorem - 829; liczba pobranych próbek - 4502- Dziś, na mocy wytycznych Ministerstwa Zdrowia, został wprowadzony przez wojewodą obowiązkowy triage. Każda osoba wchodząca do szpitala będzie miała mierzoną temperaturę, z każdą osobą będzie przeprowadzany odpowiedni wywiad. Po nim pacjent będzie przekazany albo do izby przyjęć, albo do szpitala zakaźnego. Każdy pracownik placówki musi być także sprawdzany pomiarem temperatury. To podstawowy wskaźnik pozwalający podejrzewać obecność koronawirusa - mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.