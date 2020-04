Świąteczna przysmaki na Wielkanoc można zamówić przez "wiejską e-skrzynkę". Jest to projekt przygotowywany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Uwaga! Zamawiać można jeszcze tylko do wtorkowego (06.04.) popołudnia!

wiejska e-skrzynka

W projekcie biorą udział rolnicy prowadzący handel detaliczny także ekologiczni, lokalne masarnie, mleczarnie i pasieki.- Internetowe zamówienia żywności na święta trwają do wtorkowego popołudnia - wyjaśnia Beata Hełminiak z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. - Wiejska skrzynka skupia lokalnych producentów żywności, głównie rolników, gospodarstwa ekologiczne, pasieczne, a także małe zakłady związane z rolnictwem. W naszej e - skrzynce są sery, kiełbasy, przetwory. Będą owoce, warzywa, tuszki drobiowe, kacze - ale to w przyszłości. Sytuacja, w której jesteśmy obecnie wszyscy, zmobilizowała nas do działania, do tego, żeby zacząć sprzedaż wcześniej, niż zakładał nasz projekt.Szczegóły i w materiale Andrzeja Krystka, i na stronie Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.